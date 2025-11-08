Básquet Provincial: ¡Histórico! Alumni ascendió al Federal
Este viernes se jugó la decimotercera fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División y Alumni de Orense logró el histórico ascenso al Torneo Federal, luego de vencer de local a Kimberley de Mar del Plata, y ante la derrota de Racing de Olavarría ante Sarmiento en Coronel Suárez.
Huracán, el otro representante tresarroyense no pudo cortar la racha de derrotas consecutivas y cayó frente a los tandilenses de Unión y Progreso.
Resultados:
Alumni 82 – Kimberley 67
Parciales: Alumni 19– Kimberley 15,36-32 y 59-55.
Goleadores: Montenegro de Alumni 20 y Quintana de Kimberley 15.
Huracán 75 – Unión y Progreso 78
Parciales: Huracán 18 – Unión y Progreso 20,45-37 y 63-59
Goleadores: Falcone de Huracán 25 y Dupin de Unión y Progreso 16.
Sarmiento 78 – Racing 61
Parciales: Sarmiento 17 – Racing 15,35-27 y 59-43.
Goleadores: Yaben de Racing 15 y Sciamanna de Sarmiento 21.
Independiente 71 – Estudiantes 65
Parciales: Independiente 15 – Estudiantes 18,32-38 y 36-54.
Goleadores: Arca de Independiente 17 y Marín de Estudiantes 20.
Posiciones:
Alumni 22
Independiente 21
Racing 21
Estudiantes 20
Unión y Progreso 20
Kimberley 19
Sarmiento 17
Huracán 15
Próxima fecha 14ª:
Independiente –Alumni
Estudiantes –Huracán
Racing –Unión y Progreso
Kimberley –Sarmiento