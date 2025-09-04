Básquet Provincial: Huracán Y Alumni juegan por la 4ª fecha
Este viernes se juega la cuarta fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.
En el Mario. J. Pérez, a las 21:00, Huracán recibe a Kimberley de Mar del Plata.
Alumni de Orense, viaja a Coronel Suárez para, en el mismo horario, enfrentar a Sarmiento.
El puntero Racing será anfitrión de Estudiantes en el clásico olavarriense. El partido comenzará a las 21:00.
En Tandil, a partir de las 21:30. Juegan Independiente y Unión y Progreso de la ciudad serrana.
Posiciones:
Racing 6
Independiente 5
Estudiantes 5
Alumni 5
Kimberley 4
Sarmiento 4
Unión y Progreso 4
Huracán 3