Básquet Provincial: Perdió Alumni y busca otra chance para entrar al Federal
Este sábado y por la Fase final regional de Básquet de Primera División, Alumni de Orense cayó de visitante frente a Defensores Unidos, en Zárate, por 77 a 76.
Ahora buscará otra oportunidad ya que se abrieron más lugares para poder ingresar al Torneo Federal.
Resultado:
Defensores Unidos 77 –Alumni 76
Parciales: Defensores Unidos 17 – Alumni 19, 41-31 y 55-48.
Goleadores: Carlos Garín de Defensores Unidos, 23 y en Alumni, Francisco Ortiz 19.