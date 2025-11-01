Básquet Provincial: Perdió Huracán. Alumni puntero con Racing
Este viernes con el gran triunfo de Alumni en Olavarría frente a Racing y la derrota de Huracán, de local, frente a Independiente de Tandil, se jugó la 12ª del Provincial de Básquet de Primera División.
Resultados:
Racing 79 -Alumni 82
Parciales: Racing 22-Alumni 19,36-41 y 55-61.
Goleadores: Santiago Montenegro de Alumni 25 y Jeffrey Merchant de Racing 23.
Huracán 53 – Independiente de Tandil 83
Parciales: Huracán 15 – Independiente de Tandil 23,31-43 y 44-60.
Goleadores: Falcone de Huracán 16 y en Independiente Weisbeck 21.
Kimberley 94 –Estudiantes 84
Parciales: Kimberley 21 –Estudiantes 25, 47-45 y 72-57.
Goleadores: Valentín Lofrano de Kimberley 27 y Juan Marín de Estudiantes 32.
El partido entre Unión y Progreso y Sarmiento juega este sábado a las 19:30.
Posiciones:
Racing 20
Alumni 20
Estudiantes 19
Independiente 19
Kimberley 18
Unión y Progreso 16
Sarmiento 15
Huracán 14
Próxima fecha 13ª:
Huracán –Unión y Progreso
Alumni –Kimberley
Sarmiento –Racing
Independiente -Estudiantes