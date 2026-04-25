Básquet Provincial: pese a la derrota Alumni sigue puntero
Este viernes Alumni por la tercera fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División cayó en Mar del Plata frente a Kimberley por 86 a 58.
Resultado:
Kimberley 86 – Alumni 59
Parciales: Kimberley25 -Alumni 18,45-34 y 70-40
Goleadores: Lucio Haag de Alumni 15 y cabrera Kimberley 24
Otros resultados:
Blanco y Negro 91 – Independiente. 70
Unión y Progreso 82-Sarmiento 60
Libre: Pueblo Nuevo
Posiciones:
Alumni 5
Unión y Progreso 5
Blanco y Negro 5
Kimberley 4
Independiente 3
Sarmiento 3
Pueblo nuevo 2
Próxima fecha:
Alumni – Pueblo Nuevo
Sarmiento – Kimberley
Independiente – Unión y Progreso
Libre: Blanco y Negro