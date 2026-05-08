Básquet Provincial: Se jugó la 5 fecha

8 mayo, 2026 0

Este viernes se jugó la quinta fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.

Resultados:

Kimberley – Independiente de Pigüé postergado por las condiciones climáticas

Unión y Progreso 73 – Blanco y Negro de Suárez 78

Pueblo Nuevo 89- Sarmiento de Coronel Suárez 66

Libre: Alumni

Posiciones:

Unión y progreso 8

Alumni 7

Blanco y Negro 7

Kimberley 6

Sarmiento 5

Pueblo Nuevo 5

Independiente 4

Próxima fecha 6ª :

Sarmiento – Alumni

Blanco y Negro – Kimberley

Independiente – Pueblo Nuevo

Libre: Unión progreso

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