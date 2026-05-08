Básquet Provincial: Se jugó la 5 fecha
Este viernes se jugó la quinta fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.
Resultados:
Kimberley – Independiente de Pigüé postergado por las condiciones climáticas
Unión y Progreso 73 – Blanco y Negro de Suárez 78
Pueblo Nuevo 89- Sarmiento de Coronel Suárez 66
Libre: Alumni
Posiciones:
Unión y progreso 8
Alumni 7
Blanco y Negro 7
Kimberley 6
Sarmiento 5
Pueblo Nuevo 5
Independiente 4
Próxima fecha 6ª :
Sarmiento – Alumni
Blanco y Negro – Kimberley
Independiente – Pueblo Nuevo
Libre: Unión progreso