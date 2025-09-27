Básquet Provincial: Triunfos de Huracán y Alumni
Este viernes, con los triunfos de Huracán, Alumni y Sarmiento se puso en marcha la séptima fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.
Resultados:
Huracán 74- Estudiantes de Olavarría 72
Parciales: Huracán 16 – Estudiantes de Olavarría 24,32-48 y 62-64.
Goleadores: Fontaine de Huracán 23 y Sebastián Mason de Estudiantes 25
Alumni 89 – Independiente de Tandil 70
Parciales: Alumni 24- Independiente de Tandil 16,46-35 y 65-55.
Goleadores: Alem de Alumni 36, y Zulberti de Independiente 11
Sarmiento 86 – Kimberley 71
Parciales: Sarmiento 28
Kimberley 15,48-36 y 70-57.
Goleadores: Delgado de Sarmiento 23 y Valentín Lofrano de Kimberley 20.
La fecha se cierra este sábado a las 20, en Tandil con el partido de Unión y Progreso –Racing.
Posiciones:
Racing 11
Alumni 11
Estudiantes 11
Kimberley 10
Independiente 10
Sarmiento 10
Union y Progreso 10
Huracán 8
Próxima fecha, 8a:
Alumni –Huracán
Racing –Kimberley
Sarmiento –Independiente
Union y Progreso -Estudiantes