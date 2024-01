Básquet: Quilmes apeló el fallo del Tribunal

El club Quilmes apeló el fallo del Tribunal de Penas de la Asociación Tresarroyense de Básquet por los incidentes ocurridos tras el segundo partido final del año ante Huracán en el Polideportivo.

El último viernes, la institución presentó sus fundamentos ante la sanción impuesta (clausura de la cancha por cinco partidos para la categoría Primera, multa de $ 165.000 e inhabilitación al presidente Horacio Trillo para desempeñarse a cargo de la entidad por el término de tres meses), considerando la extemporaneidad del planteo del Tribunal de Penas e informando la empresa que estaba a cargo del evento contratada por la entidad que varios hechos planteados desconocen su validez.

También plantea la parcialidad del Tribunal, siendo a su conclusión, varios actos de provocación de simpatizantes padres y jugadores de Huracán no fueron sancionados y que las penas para Locatelli y Guzmán fueron escasas ya que el grado de las mismas fueron muy graves y las pruebas fotográficas y capturas de pantalla junto a videos se fueron del partido y fueron editadas/ adulteradas en el escrito de 8 páginas.

También hacen referencia a personas con la camiseta de Quilmes que no son socios del club y desconocen su identidad.

Por último, la solicitud firmada por Fernando Iriarte (vice de Quilmes) y Eduardo Manríquez (presidente Subcomisión Básquet) solicita hacer vista a lo presentado. En caso de que el Tribunal no haga el planteo expuesto anteriormente, se envíen a un tribunal superior (Federación de Provincia). Lo que sí reconoce Quilmes es la quema de una bandera que luego fue repuesta a su dueño. Ahora, espera respuesta del Tribunal de Penas.

