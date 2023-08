Básquet: Quilmes presentó a su nuevo técnico, Martín Ipucha

31 julio, 2023

Este lunes la comisión de Basquet Cervecera presentó a sus jugadores el flamante Técnico Bahiense Martín Ipucha ex jugador de la Liga Nacional que se hará cargo del equipo de Primera División. El Técnico dialogó con Lu24:

“ Jugué 14 años en Liga Nacional, debuté en Olímpico de la Banda, Olimpo de Bahía ,Gimnasia de Comodoro, Echague de Paraná, Estudiantes de Bahía Blanca y luego me dediqué a ser entrenador de Villa Mitre de Bahía, Comercial ,Olimpo y la selección de Bahía de mayores y Juveníles y como también la Selección de Provincia de Mayores y Juveniles. Ahora se me presenta esta oportunidad con Quilmes que es similar a Villa Mitre, que lo sigue mucha gente que es popular, me lo recomendó el Polaco Neyra.” Dijo.

“El básquet de Tres arroyos es competitivo, Con equipos de la zona como los de Suárez y hay dos técnicos de Bahía acá como Juan García y Gabriel Colamarino que son muy buenos. En Quilmes tengo que coordinar chicos de 15 años para arriba, sub 20 y Primera. No me pusieron opción de salir campeón, si de mejorar año a año. Yo tomo un equipo para ser campeón si no logro me voy tranquilo, porque dejamos todo. Vengo a tratar que Quilmes llegue lo más arriba posible.” Añadió

Con respecto a la Liga Nacional expresó: “El descenso de Atenas fue un golpe muy bajo, ya que fue un grande de la Liga Nacional y verlo descender fue muy triste. La Liga está mal económicamente.

Cuando yo jugaba los mejores jugadores jugaban acá no se iban a Europa ni a la NBA, hay jugadores que juegan en Países limítrofes por lo económico entonces se hace chato. Me gusta mucho la Liga Argentina como Villa Mitre que está jugándola. Los equipos tienen mucho nivel y esfuerzo “ Finalizó .

