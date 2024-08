Básquet: Quilmes puntero y cuatro escoltas a un punto

24 agosto, 2024 2

En la noche de este viernes se disputó en su totalidad la séptima fecha del Clausura de básquetbol de Primera División que tuvo los triunfos de Quilmes, único puntero, Alumni, Sarmiento y Costa Sud.

Quilmes 90 Claromecó 25

El Cervecero no tuvo resistencia y fue contundente ante el endeble equipo de Claromecó. De esta manera, el Cervecero llegó a la punta con un partido más jugado que el invicto Huracán, que tuvo fecha libre. El DT Ipucha rotó toda la plantilla en la victoria por 90 a 25.

Parciales: Quilmes 35 Claromecó 2, 48-11, 71-19.

Alumni 94 Argentino 66

El equipo orensano, que es uno de los escoltas con un encuentro menos que el líder, le ganó a Argentino Junior por 94 a 66. El rojo desde el inicio sacó diferencias que fueron determinantes para tener un juego tranquilo y quedarse con el triunfo.

Parciales: Alumni 24 – Argentino 13, 61 – 35 y 82 – 50.

Sarmiento 71 Club de Pelota 64

En Coronel Suárez, otro de los invictos y también escolta, venció al Celeste de nuestra ciudad por 71 a 64. El conjunto tresarroyense estuvo casi todo el partido con el tablero a su favor, pero fue determinante el último cuarto, donde Sarmiento ajustó las marcas y Rincón mostró el camino con 29 puntos.

Parciales: Sarmiento 14 Club de Pelota 17, 27 – 38 y 46 – 55.

Costa Sud 72 Blanco y Negro 57

En el microestadio de Av. Moreno, el Oriverde se hizo fuerte y ganó por 72 a 57, lo que lo mantiene expectante.

Pablo Rodríguez fue uno de los puntos mas alto del equipo de Juan García, apoyado por una levantada en el juego de conjunto donde Haag se debatió en el zona pintada y muy buena actuación de Patricio Gonzalía.

Parciales: Costa Sud 18 – Blanco y Negro 8, 39 – 18 y 57 – 33.

Posiciones: Quilmes 7, Huracán, Alumni, Sarmiento y Costa Sud 6, Argentino 5, Club de Pelota, Blanco y Negro y Claromecó 4.

Próxima fecha (5ª): Club de Pelota vs. Huracán, Alumni vs. Sarmiento, Argentino vs. Blanco y Negro, Claromecó vs. Costa Sud.

Libre: Quilmes.

Volver