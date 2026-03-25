Básquet: Quilmes sumó a dos refuerzos extranjeros y arriban este miércoles a la ciudad

25 marzo, 2026 223

El Club Quilmes confirmó la llegada de sus dos nuevas fichas extranjeras, quienes arribaron a Argentina este miércoles y por la tarde se pondrán bajo las órdenes del entrenador Martín Ipucha. Se trata de: Raphael Sandy y Ja Marius Pringle dos internos de gran talla física que llegan para jerarquizar el plantel superior y aportar soluciones en la zona pintada de cara a los próximos desafíos del certamen local.

Sandy, es un pívot de 1,92 metros con un antecedente de peso: haber formado parte de la Selección de Jamaica. Su experiencia internacional será clave para la estructura defensiva del equipo. Junto a él llega el estadounidense Ja Marius Pringle, un ala-pívot de 1,97 metros, quien desembarca con la misión de sumar potencia y presencia ofensiva al esquema de Ipucha.

Tras su arribo, los jugadores no perderán el tiempo y ya fueron citados para su primer entrenamiento formal a partir de las 20:15 de este miércoles.

Con la incorporación de Pringle y Sandy, el cuerpo técnico ya cuenta con el plantel completo para trabajar la adaptación táctica de ambos atletas y buscar la puesta a punto ideal para la competencia oficial.

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