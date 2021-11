Básquet: Quilmes venció a Argentino y le puso más suspenso a la zona A

19 noviembre, 2021 Leido: 59

Quilmes venció al líder Argentino y se metió en la pelea de la zona A por clasificar al Cuadrangular Final del Torneo Oficial de básquet de Primera División. En la noche del viernes, por la 2° fecha de la segunda fase, lo derrotó por 85 a 72 en un cotejo parejo en los tres primeros cuartos y en el último el Cervecero sacó la ventaja de 13 puntos para ganar.

En el local se destacaron Muñoz (23 puntos, con cuatro triples), Carbonetti (22) y Luna (20, con dos triples), mientras que De Iraeta manejó al equipo desde la base. En la visita, sobresalieron Sandoval (16, con dos triples) y Montes (16, con cuatro triples).

Los parciales fueron: Quilmes 28 – Argentino 22, 45-45 y 69 -63. Quilmes de 16 libres encestó 12 y Argentino de 31 libres convirtió 13.

Posiciones

Zona A: Argentino 10,5 puntos, Quilmes 10, Costa Sud 9,5 y Alumni 7.

Zona B: Sarmiento 10,5 puntos (clasificado), Huracán 9,5, Club de Pelota 9 y Blanco y Negro 8.

Próxima fecha (3° y última): Argentino vs Costa Sud, Alumni vs Quilmes, Huracán vs Sarmiento y Blanco y Negro vs Club de Pelota.

