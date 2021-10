Básquet: Quilmes venció a Club de Pelota en el inicio de la cuarta fecha

30 septiembre, 2021 Leido: 18

En el partido adelantado de la cuarta fecha del Oficial de básquet de Primera, disputado en el Cilindro de la calle Sarmiento, Quilmes derrotó a Club de Pelota por 85 a 78, con un buen juego de equipo, velocidad y marca, y un Muñoz bien picante con 14 puntos en el primer tiempo. En el Celeste eran los triples de Pérez y Farizano.

En el segundo cuarto, en Quilmes ingresó De Iraeta y allí se marcó la diferencia de traslado con la experiencia del base bahiense. También con Guillerat que entró desde el banco de suplentes, autor de 12 puntos. El primer tiempo finalizó parejo, ganando el local por dos, 36 a 34, y se lesionó Paicil.

En el segundo tiempo, el Cervecero fue mejor con Luna (13) y Balbuena (15). El tercer parcial terminó con la visita ganando por 58 a 56, y ya en el último cuarto a Club de Pelota no le alcanzaron los triples de Pérez (convirtió 6 en total), el trabajo de Franco Susemihl (17), de buen partido en la zona pintada, y López (16). El Cervecero terminó venciendo por 7 unidades.

En CPTA no jugaron los lesionados “Cafú” Díaz y Aymonino, ni Dumontet, por encontrarse de viaje. En Quilmes D´María estuvo en el banco como técnico, mientras que no fueron de la partida Emiliano Susemihl y Carbonetti por lesión.

Los parciales fueron: Club de Pelota 23 – Quilmes 15, 36-34 y 56-58. Dirigieron Jorge Ballerini y Marcos García.

La fecha se completará este viernes, desde las 21, con Argentino-Alumni, Blanco y Negro–Huracán y Sarmiento-Costa Sud. Queda libre Independiente.

Volver