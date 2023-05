Básquet: se completó la primera fecha del Oficial

5 mayo, 2023

En la noche de este viernes, se completó la primera fecha del Torneo Oficial de Básquet de Tres Arroyos. En esta ocasión, ganaron Argentino Juniors, Club de Pelota y Blanco y Negro de Coronel Suárez. De esta manera, y con la victoria de Huracán sobre Costa Sud en la jornada del jueves, hay cuatro punteros que comandan la tabla.

Por su parte, en la Caldera Cervecera, el último campeón Blanco y Negro de Suárez venció a Quilmes por 67 a 65. Por el ganador se destacaron Fernandez Chaves que volvió al club esta temporada y Maier. En tanto, por el local hicieron lo propio Luna y Marcos Franssen. Guillerat sufrió un golpe y tuvo que dejar la cancha por lesión.

Así mismo, en cancha de Argentino Juniors, el Bicho se impuso ante Alumni por 83 a 59. Allí en Derqui, se destacó el norteamericano Danzey y Kevin Tomalino, mientras que para los de Orense lo hicieron Sáez, Abrego y Khulmann.

Finalmente, en Coronel Suárez, Club de Pelota logró un gran triunfo y se llevó la victoria como visitante al vencer al local Sarmiento por 79 a 67.

Así quedó la tabla de posiciones:

Huracán 2

Argentino 2

Club de Pelota 2

Blanco y Negro 2

Costa Sud 1

Quilmes 1

Alumni 1

Sarmiento 1

Próxima fecha

Martes 8/5:

Club de Pelota vs Costa Sud

Argentino Juniors vs Quilmes

Alumni vs Huracán

Blanco y Negro vs Sarmiento

Volver