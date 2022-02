Básquet: Se completó la primera fecha del Seven de verano

3 febrero, 2022 Leido: 48

Este miércoles, se jugó la primera fecha del Seven de Verano “Centenario de Club de Pelota” con los siguientes resultados:

A primera hora en Femenino las Crujientes derrotaron a ¿Necesitamos Nombre? Por 46 a 30, mientras que, en segundo término, Ballislife batió a 3 Empanadas por 44 a 42.



Esta noche es el adelanto de la 2ª fecha a las 21:10 horas Cuidados Intensivos vs Filial River Plate y, a las 22:30 horas, 3 Empanadas vs Cereales AG.

Posiciones: Tigres del Norte 2 (1-0), Filial River Plate 2 (1-0), Ballislife 2 (1-0). Cuidados Intensivos 1 (0-1), Cereales AG 1 (0-1) y 3 Empanadas 1 (0-1).

Posiciones Femenino: Las Crujientes 2 (1-0), ¿Necesitamos nombre? 1(0-1)

Lunes 7: Femenino 21:10 horas ¿Necesitamos Nombre? vs. Ventolín.

Martes 8: 21:10 horas jugarán Ballislife vs. Tigres del Norte.

