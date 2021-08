Básquet: se confeccionó el fixture para Primera y las divisiones inferiores

En la última reunión de la Asociación Tresarroyense Básquet se confeccionó el fixture del torneo Oficial de básquet local tanto para Primera División como las divisiones inferiores.



El aforo será del 70 % de público por cancha. Además, habrá vestuarios y cantina. Será obligatorio el uso barbijo. En la primera ronda jugarán todos contra todos.

Los jugadores mayores de 18 años, técnicos, árbitros, colaboradores y público deberán tener al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.

1º fecha-

Primera División (3 de sePtiembre)

Quilmes vs. Argentino

Costa Sud vs. Independiente (San Cayetano)

Huracán vs. Alumni

Blanco y Negro (Suárez) vs. Club de Pelota

Libre: Sarmiento (Suárez)

Inferiores (4 septiembre)

Argentino vs. Quilmes

Claromecó vs. Costa Sud

Alumni vs. Huracán

Club de Pelota vs. Blanco y Negro

Independiente (San Cayetano) vs. Sarmiento

