Básquet: Se juega la 6ª fecha del Provincial
Este viernes a partir de las 21:30 Huracán, en Tandil , y Alumni, en Mar del Plata, juegan por la 6ª fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.
El Globo enfrenta a los tandilenses de Unión y Progreso, en tanto en “la Feliz”, Kimberley espera por el Rojo orensano.
La fecha se completa con los partidos entre Estudiantes de Olavarría –Independiente de Tandil y Racing de Olavarría – Sarmiento de Coronel Suárez.
Posiciones:
Racing 9
Alumni 8
Estudiantes 8
Independiente 8
Unión y Progreso 8
Kimberley 7
Sarmiento 7
Huracán 5