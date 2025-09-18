Básquet: Se juega la 6ª fecha del Provincial

Este viernes a partir de las 21:30 Huracán, en Tandil , y Alumni, en Mar del Plata, juegan por la 6ª fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.

El Globo enfrenta a los tandilenses de Unión y Progreso, en tanto en “la Feliz”, Kimberley espera por el Rojo orensano.

La fecha se completa con los partidos entre Estudiantes de Olavarría –Independiente de Tandil y Racing de Olavarría – Sarmiento de Coronel Suárez.

Posiciones:

Racing 9

Alumni 8

Estudiantes 8

Independiente 8

Unión y Progreso 8

Kimberley 7

Sarmiento 7

Huracán 5

