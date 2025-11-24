Básquet: Se juegan los Playoffs del Oficial
Este martes con tres horarios distintos se juegan los Cuartos de final de los Playoffs del Toreno Oficial de Básquet de Primera División.
En Orense, a partir de las 21:00, Alumni recibe a Club de Pelota.
Quilmes, en su cancha, será anfitrión de Recreativo Claromecó. El cotejo inicia a las 21:15.
En el Osvaldo Goizueta, desde las 21:30, Costa Sud enfrenta a Argentino Junior.
Los ganadores se clasifican a las semifinales y ahí se suma Huracán que fue primero en la Tabla general; las revanchas se juegan el próximo viernes y en caso de ser necesario un tercer partido el día domingo.