Básquet: Se juegan los Playoffs del Oficial

24 noviembre, 2025 194

Este martes con tres horarios distintos se juegan los Cuartos de final de los Playoffs del Toreno Oficial de Básquet de Primera División.

En Orense, a partir de las 21:00, Alumni recibe a Club de Pelota.

Quilmes, en su cancha, será anfitrión de Recreativo Claromecó. El cotejo inicia a las 21:15.

En el Osvaldo Goizueta, desde las 21:30, Costa Sud enfrenta a Argentino Junior.

Los ganadores se clasifican a las semifinales y ahí se suma Huracán que fue primero en la Tabla general; las revanchas se juegan el próximo viernes y en caso de ser necesario un tercer partido el día domingo.

