Básquet: Se programó la 2ª fecha del Oficial

10 mayo, 2022 Leido: 0

Anoche, la mesa directiva de la ATB, con la ausencia de Monte Basket y Club de Pelota, programó la segunda fecha del Oficial de Primera División: el jueves 12, desde las 21 hs., adelantarán Costa Sud y Club de Pelota. El viernes 13, en el mismo horario, jugarán: Alumni vs Monte Basket, Argentino vs Sarmiento (CS) y Quilmes vs Huracán.

Por otra parte, se dio a conocer que el libro de pases cerrará a fin de mes y que se instruirá el manejo del sistema GES. También se informó que comenzó el curso de árbitros con 20 inscriptos, y que próximamente se hará el de relojeros y planilleros.

En tanto, la primera reunión de la mesa directiva femenina será el lunes 20, mientras que el jueves se presentarán los requisitos para anotarse en la Liga Senior mayores en las categorías +25, +35 y +50 Seven.

Además, Independiente (SC) confirmó que jugará en U13.

La próxima reunión será el martes venidero y luego habrá una cena para festejar la exitosa realización de las finales de la Copa Ciudad de Tres Arroyos.

