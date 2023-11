Básquet: Se retiró Pablo Aymonino

28 noviembre, 2023

Luego del partido con Huracán de este lunes, el gran jugador de Club de Pelota Pablo Aymonino, anunció su retiro del Básquet de Primera y lo contó en LU24.

“Ya era hora, del retiro, tengo 41 años, dí muchas batallas, hace más de 16 años que juego y ahora me quedaré como entrenador. Empecé en Argentino Jr, luego me fui a Bahía, regresé al Bicho, y llegué a Club de Pelota hasta ahora. En esto nadie te regala nada, es una lucha diaria, he perdido más de lo que he ganado, eso me ayudó mucho para crecer. Uno de los técnicos que tuve que admiro es Gustavo Candia el bahiense, es un amigo”, dijo.

“Este año nos metimos en la pelea del torneo, tuvimos bajas, pero llegamos a la semi. Esto nos desgastó hasta el límite, enfrentamos a un rival duro e interesante como es Huracán. Agradezco a mi familia por el apoyo siempre, a mi esposa y a mi hija que juega muy bien ya, con el Femenino del club estoy conforme, las chicas me lo hacen fácil y con su compromiso. Me voy feliz u en paz.”, sentenció.

