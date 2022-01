Básquet: Tobías Sandoval debutó en Liga Nacional con San Lorenzo

13 enero, 2022

El joven basquetbolista tresarroyense Tobías Sandoval se cambió con el equipo de San Lorenzo, para jugar frente a Unión por la Liga Nacional. Mientras esperaba hoy su partido de la Liga de Desarrollo en el club de Boedo, habló con LU24 y dijo que “la experiencia es muy linda, compartir con jugadores de otro nivel. Ver a Matías Sandes y Lucas Pérez, es algo que no vivís todos los días”.



“Me encuentro bien en San Lorenzo, esto es algo que no esperaba y por el Covid, se me presentó esta oportunidad de la Liga por los jugadores contagiados. Fuí a comprar un protector solar y cuando volví me estaban esperando con la camiseta para jugar, tenía el número 2”, destacó.

“Para el próximo partido no creo que esté citado porque vuelven muchos jugadores del Covid. Entro desde el banco, pero aporto lo mío, soy defensivo y me toca defender al mejor de mis rivales. Por ahora estoy con el Básquet, pero tengo pensado estudiar algo también. Siempre que puedo, sigo al Básquet de Tres Arroyos”, finalizó.

