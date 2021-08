Básquet: Todavía no se diagramó el fixture de Primera

En la reunión de este lunes de la Asociación Tresarroyense de Básquet no quedó hecho el fixture de Primera División, debido a que al ser una rueda de todos contra todos a 9 fechas, y San Cayetano confirmar que jugará en esta categoría, el fixture anterior quedó con más de tres viajes de visitantes de los equipos y la idea es que solo viajen una vez a las localidades, sobre todo los clubes de Tres Arroyos.



Se sortearon los clásicos de afuera y, en base a eso, se hará un nuevo fixture esta semana. Así, quedó determinado que en la primera fecha se enfrentarán Alumni vs. Independiente de San Cayetano y Blanco y Negro vs. Sarmiento de C. Suárez.

