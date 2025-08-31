Básquet: Tres Arroyos, campeón del Zonal U15 Femenino

31 agosto, 2025 0

El estadio “Mario J. Pérez” de Huracán fue escenario del Zonal U15 Femenino 2025, donde la selección de Tres Arroyos se consagró campeona tras demostrar un gran nivel colectivo y una ofensiva imparable.

En la primera jornada, el equipo local debutó con un contundente triunfo frente a Mar del Plata por 93 a 48, con Di Stefano (15) y Aymonino (14) como máximas anotadoras.

Ese mismo día, Olavarría había superado ampliamente a BASO por 123 a 23.

La segunda jornada ratificó el poderío tresarroyense: venció a BASO por 123 a 22, con Falcón (19) y un trío de jugadoras con 14 puntos cada una (Aymonino, Iparraguirre y Acha).

En el otro cruce, Mar del Plata sorprendió a Olavarría y lo derrotó 49 a 38.

Ya en la jornada definitoria, Tres Arroyos enfrentó a Olavarría con la obligación de ganar para quedarse con el título. El equipo local no dejó dudas, se impuso con claridad por 69 a 68 y levantó el trofeo, cerrando un torneo perfecto e invicto.

En el encuentro restante, Mar del Plata vapuleó a BASO por 97 a 17.

Con este logro, la selección tresarroyense se clasificó al Provincial U15 Femenino, confirmando su gran presente y proyección para el futuro del básquet femenino de la ciudad.

Posiciones finales:

1-Tres Arroyos – Campeón (3-0)

2-Mar del Plata – 2º (2-1)

3-Olavarría – 3º (1-2)

4-BASO – 4º (0-3)

Volver