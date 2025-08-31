Básquet: Tres Arroyos, campeón del Zonal U15 Femenino
El estadio “Mario J. Pérez” de Huracán fue escenario del Zonal U15 Femenino 2025, donde la selección de Tres Arroyos se consagró campeona tras demostrar un gran nivel colectivo y una ofensiva imparable.
En la primera jornada, el equipo local debutó con un contundente triunfo frente a Mar del Plata por 93 a 48, con Di Stefano (15) y Aymonino (14) como máximas anotadoras.
Ese mismo día, Olavarría había superado ampliamente a BASO por 123 a 23.
La segunda jornada ratificó el poderío tresarroyense: venció a BASO por 123 a 22, con Falcón (19) y un trío de jugadoras con 14 puntos cada una (Aymonino, Iparraguirre y Acha).
En el otro cruce, Mar del Plata sorprendió a Olavarría y lo derrotó 49 a 38.
Ya en la jornada definitoria, Tres Arroyos enfrentó a Olavarría con la obligación de ganar para quedarse con el título. El equipo local no dejó dudas, se impuso con claridad por 69 a 68 y levantó el trofeo, cerrando un torneo perfecto e invicto.
En el encuentro restante, Mar del Plata vapuleó a BASO por 97 a 17.
Con este logro, la selección tresarroyense se clasificó al Provincial U15 Femenino, confirmando su gran presente y proyección para el futuro del básquet femenino de la ciudad.
Posiciones finales:
1-Tres Arroyos – Campeón (3-0)
2-Mar del Plata – 2º (2-1)
3-Olavarría – 3º (1-2)
4-BASO – 4º (0-3)