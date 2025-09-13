Básquet U – 17: Ceremonia de Apertura y Tres Arroyos puntero
Este sábado se realizó la segunda jornada de las tres del Torneo Zonal U-17 de Básquet que se disputa en Tres Arroyos.
Hubo 4 encuentros: dos en horario matutino y dos por la tarde, en los que la selección tresarroyense salió victoriosa: en primera instancia, al ganarle 83 a 51 a Olavarría, y luego, a la tarde, a BASO de Dorrego por 80 a 39.
El resto de los partidos tuvo estos resultados: por la mañana, BASO de Dorrego le ganó a Necochea 92-90, equipo que también cayó ante Tandil por 94-61.
De manera previa al partido vespertino de la selección local, se produjo la ceremonia de Apertura, donde se entonó el Himno Nacional Argentino, y se presentaron las cinco delegaciones participantes.
Los jugadores tresarroyenses Juan Cruz Locatelli, Martínez Pasch, Escujuri y Onzri portaron el Pabellón Nacional y la Bandera de Tres Arroyos, y luego de su ingreso, habló a los presentes el titular de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol, Cristian Di Salvo.
La actividad sigue este domingo con los siguientes partidos:
9:00, Olavarría -Necochea
11:00, Baso-Tandil
16:30,BASO- Olavarría
18:30, Tres Arroyos-Tandil
Las posiciones:
Tres Arroyos 6
Tandil 4
BASO 3
Necochea 3
Olavarría 2