Básquet U – 17: Ceremonia de Apertura y Tres Arroyos puntero

13 septiembre, 2025 0

Este sábado se realizó la segunda jornada de las tres del Torneo Zonal U-17 de Básquet que se disputa en Tres Arroyos.

Hubo 4 encuentros: dos en horario matutino y dos por la tarde, en los que la selección tresarroyense salió victoriosa: en primera instancia, al ganarle 83 a 51 a Olavarría, y luego, a la tarde, a BASO de Dorrego por 80 a 39.

El resto de los partidos tuvo estos resultados: por la mañana, BASO de Dorrego le ganó a Necochea 92-90, equipo que también cayó ante Tandil por 94-61.

De manera previa al partido vespertino de la selección local, se produjo la ceremonia de Apertura, donde se entonó el Himno Nacional Argentino, y se presentaron las cinco delegaciones participantes.

Los jugadores tresarroyenses Juan Cruz Locatelli, Martínez Pasch, Escujuri y Onzri portaron el Pabellón Nacional y la Bandera de Tres Arroyos, y luego de su ingreso, habló a los presentes el titular de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol, Cristian Di Salvo.

La actividad sigue este domingo con los siguientes partidos:

9:00, Olavarría -Necochea

11:00, Baso-Tandil

16:30,BASO- Olavarría

18:30, Tres Arroyos-Tandil

Las posiciones:

Tres Arroyos 6

Tandil 4

BASO 3

Necochea 3

Olavarría 2

