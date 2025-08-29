Básquet: Último entrenamiento de la Selección U15 Femenina

29 agosto, 2025 0

Este vienes desde las 20hs. en cancha de Argentino Jr. la selección U15 femenina de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol realizará su última práctica con vistas al Zonal Sur que se desarrollará este fin de semana, sábado 30 y domingo 31 en nuestra ciudad. Con la presencia de BASO, Mar del Plata y Olavarría se jugará el Cuadrangular en el “Mario J. Pérez” de Huracán, sólo el Campeón ira al Provincial que es en Junín. Las delegaciones serán hospedadas en Hotel y Apartamentos, las comidas y desayunos serán en el Club Quilmes.

El combinado debutará frente a Mar del Plata este Sábado a las 19:30hs, luego jugará con BASO el domingo a las 11hs, y cerrará su participación el domingo con Olavarría a las 18:30hs.

Plantel

Emiliana D’angelo, Rebeca Falcon, Aylin Baigorria, Daniela Olivera, Lisa Groenenberg, Pilar Aymonino, Juana Di Stefano, Michelle Huizi Jauriguiberry, Melina Acha (Club de Pelota); Juana Mongi, Catalina Manríquez, Alma Villalba, Pilar Besmalinovich (Argentino Jr.); Mía Iparraguirre, Lara Monge (Independiente – SC), Entrenador Raúl Bianco, Ayudantes Osvaldo Frapiccini y Lucero Armesto.

