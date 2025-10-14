Básquet: Victoria de Alumni en el arranque de la 11°
Este martes por la noche y con la victoria de Alumni (69), en condición de local, ante Club de Pelota (51) se dio inicio a la fecha 11° del Torneo Clausura de básquet.
Se recuerda que este miercoles, se estará jugando el clásico entre Quilmes y Huracán en el estadio del cervecero desde las 21:15 horas. La fecha 11°, se cerrará el viernes con el duelo entre Claromecó y Costa Sud en la localidad balnearia.
Sintesis:
Alumni 69 – Club de Pelota 51
Parciales: Alumni 23 – Club de Pelota 21, 38-30 y 56-41.
Goleadores: Besmalinovich de Alumni 20 puntos y en Club de Pelota, Susemihl con 23 puntos.
Posiciones parciales
Huracán 15
Quilmes 15
Alumni 15
Club de Pelota 14
Argentino JR 13
Costa Sud 12
Claromecó 9
Tabla acumulativa
Huracán 39
Alumni 34
Quilmes 33
Argentino 32
Costa Sud 30
Club de Pelota 29
Claromecó 20