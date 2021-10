Básquet: victorias de Quilmes, Costa Sud y Sarmiento

Este viernes, por la 8° fecha del Torneo Oficial de básquet de Primera División, ganaron Quilmes, Costa Sud y Sarmiento.

El Cervecero derrotó a Independiente de San Cayetano por 76 a 63, en un partido que el local controló desde el primer cuarto, con el manejo de Luna (25), la figura de la noche. Poco goleo en la visita, finalizando 19 a 3 para Quilmes.

En el segundo parcial, De Iraeta movió a casi todo el banco de suplentes con D´María incluido, quien volvió tras una lesión. Hubo buenas actuaciones de Carbonetti (16), con Muñoz aportando lo suyo (13). Mejoró un poco el Chimango con Sarasola (16). El primer tiempo fue para el local 38 a 23.

En la segunda etapa, hubo buen desempeño de Alzueta en la zona pintada y en los de San Cayetano de Saccomano (12) y Arana (9). Quilmes mantuvo la diferencia de entre 13 y 15 puntos hasta el final.

Los parciales fueron: Quilmes 19 – Independiente 3, 38-23 y 58-41. Quilmes de 32 libres encestó 23 e Independiente de 11 libres convirtió 6. Dirigieron Sebastián Anta y Jorge Ballerini.

En Orense, Costa Sud derrotó a Alumni por 94 a 85 y el clásico de Coronel Suárez fue para Sarmiento que venció a Blanco y Negro por 68 a 55.

Posiciones: Argentino (6-1) y Huracán (6-1) 13, Costa Sud (5-2) y Sarmiento (5-2) 12, Club de Pelota (3-4), Quilmes (3-4) y Alumni (2-6) 10, Blanco y Negro (2-5) 9, Independiente (0-7) 7.

Próxima fecha (9ª): Costa Sud vs Huracán (jueves), Quilmes vs Blanco y Negro, Independiente vs. Club de Pelota y Sarmiento vs. Argentino. Libre: Alumni (O).

