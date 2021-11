Básquet: Ya están los partidos de la 2ª fase del Oficial

La ATB definió este lunes los partidos de la segunda fase del Oficial de Primera división.



Recordemos que son dos zonas y jugaran todos contra todos por zona, clasificando dos por zona y luego juegan el cuadrangular final.

Cronograma:

Jueves: Costa Sud vs. Quilmes.

Viernes: Argentino vs. Alumni, Huracán vs. Blanco y Negro, y Deportivo Sarmiento vs. Club de Pelota.

