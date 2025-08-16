Básquetbol: Alumni superó a Huracán 79 a 76

En el arranque del Torneo Provincial de Clubes Alumni de Orense se quedó con la victoria abriendo el certamen 79 a 76.

En un arranque que comenzó mejor Alumni, hasta que Huracán lo emparejó y pasó al frente del marcador con un primer parcial de 20 a 13 donde aparecían Bayúgar y Mortensen como las máximas figuras del Globo.

Con el correr de los minutos se fue emparejando el juego, pero siempre Huracán manteniendo la ventaja; Alem era el máximo anotador, alternando buenas y algunas desprolijidades en el equipo Orensano con 11 puntos al término del primer tiempo , donde no aparecían algunos jugadores como Menna que se mostraba cauto, con algunas apariciones de Besmalinovich, mientras que en Huracán la carta de gol era Agustín Bayúgar y el buen partido de Mortensen y con algunas apariciones de Pedro que le daba orden en el ataque y comenzaba el aporte de Falcone, que estuvo muy errático en el primer cuarto, aunque el Globo se iba arriba en el primer tiempo por 42 a 34.

El tercer cuarto Huracán se mantuvo arriba hasta los dos minutos finales. Allí fue Falcone quien mantuvo arriba a Huracán con buenas apariciones, Mortensen que entraba y salía seguía con su buen momento abajo del vidrio; salió Bayúgar por algún problema físico y se quedo sin gol, y la brecha se achicó y solo 4 puntos arriba estaba Huracán: 58 a 54.

El ultimo cuarto fue el partido de Juan Segundo Menna que había estado mucho tiempo en el banco y faltando 7 minutos y medio entró y marcó la diferencia, mostrando todo el repertorio basquetbolístico y en tres o cuatro ataques, Alumni comenzó a liderar el tablero con puntos notables de Juan Segundo, mientras Huracán se quedó sin gol.

Vino nuevamente Bayúgar, pero Huracan perdió la línea, y para colmo a Fanego le cobraron un técnico y dos faltas en menos de 1 minuto y medio; Falcone erró 5 tiros libre seguidos, Otero desperdició 2 más y de esta forma el equipo de Orense con las apariciones determinantes de Menna y el buen aporte de Besmalinovich y Alem, se llevó la victoria por 79 a 76 arrancando con el pie derecho en el certamen.

Los máximos goleadores en Alumni fueron Alem con 21 puntos, Menna 20 y Besmalinovich 20, mientras que en Huracán Falcone encabezó con 20, Bayúgar 17 y Mortensen 16 puntos.

