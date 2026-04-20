“Basura inmunda”: durísima crítica de Milei a un periodista de La Nación

20 abril, 2026 0

El presidente Javier Milei fustigó hoy en duros términos al periodista Jorge Liotti, del diario La Nación, al que calificó como una “basura inmunda” luego de que este formulara críticas al plan económico del Gobierno.

“Aquí basura inmunda mintiendo de nuevo”, publicó Milei en su cuenta de la red social X, y amplió su crítica al resto del plantel periodístico de La Nación, al asegurar que “estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable”.

El Presidente retuiteó un posteo en X del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien calificó de “falsísimo” a Liotti, luego de que este afirmara que el Gobierno pidió “un acuerdo urgente con los gobernadores y generó ruido”.

En respuesta a esto, Caputo publicó un tuit en el que señaló: “Falsísimo. Dije públicamente que se venían los mejores 18 meses en décadas. Se ve que este periodista ni siquiera se toma el tiempo de escuchar cuando hablo”.

La publicación de Milei se enmarca en los reiterados cruces que viene teniendo con la prensa, que incluyó mantener en su cuenta de X una consigna retuiteada por sus seguidores: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

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