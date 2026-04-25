“Basuras inmundas”: el nuevo ataque de Milei contra los periodistas Geuna y Barbano

25 abril, 2026 5

“Basuras inmundas”, así comenzó el nuevo ataque del Presidente Javier Milei, publicado en sus redes sociales. Esta vez, fue dirigido contra los periodistas Luciana Geuna, Rolando Barbano y las autoridades del canal Todo Noticias (TN), a quienes acusó de ser “delincuentes” que han cometido un “delito grave”.

De modo directo y agresivo, el mandatario acusó de “malicia” a los conductores y habló de complicidad por parte de la producción de TN.

La confrontación con la prensa no es un hecho aislado. Desde el inicio de la gestión, varias veces el presidente ha iniciado confrontaciones con el periodismo. Además, la gestión nacional oficializó el cierre de la histórica sala de periodistas de la Casa Rosada, restringiendo el acceso de los acreditados y limitando la circulación de información en la sede de gobierno.

Esta decisión fue interpretada por diversas asociaciones de prensa como un intento de cercenar la libertad de expresión y dificultar el control ciudadano sobre los actos de los funcionarios públicos.

Voces de peso en el periodismo nacional denunciaron que este tipo de retórica no solo degrada el debate público, sino que incita a la violencia digital contra los trabajadores de prensa por parte de militantes y seguidores de la fuerza gobernante.

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