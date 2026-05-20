Bauti explica porqué se llama Bauti (video)

20 mayo, 2026 0

El avatar que se convertirá en la cara visible de SIEMPRE, su nueva marca de conectividad se llama Bauti. El nombre elegido no es casual. “Bauti” es un homenaje a Juan Bautista Istilart, uno de los fundadores de la cooperativa y su primer vicepresidente. Reconocido como el “cerebro” de Tres Arroyos, Istilart fue un visionario que pensó la ciudad con una mirada estratégica y de futuro.

Con ese mismo espíritu, CELTA proyecta hoy, a través de SIEMPRE, el desarrollo tecnológico de la ciudad. Así como Istilart soñó el crecimiento de Tres Arroyos hace más de un siglo, la cooperativa trabaja actualmente para construir una conectividad a la altura de los desafíos del presente y las oportunidades del futuro.

La incorporación de “Bauti” representa, en este sentido, un paso más en la consolidación de una identidad moderna, cercana y alineada con las nuevas formas de comunicación, fortaleciendo el vínculo entre la cooperativa y la comunidad.

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