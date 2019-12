Bautista Segonds llega a Tres Arroyos con su charla invitado por la Cámara Económica

12 diciembre, 2019 Leido: 15

El rugbier Bautista Segonds, estará este viernes en el Teatro Municipal de Tres Arroyos donde dará su charla motivacional “Solo cambié mi actitud y todo cambió”.

En díalogo con LU 24, dijo que “esta charla es la número 96 de este año; es una conferencia inspiracional sobre qué estamos haciendo cada uno de nosotros en lo que hace a conocimiento y habilidad, en un momento particular que estamos atravesando como humanidad y es importante recuperar el poder, de vivir en armonía y en paz”.

“Vamos a dar herramientas basadas en la experiencia, y voy a compartirlas para que vean como me permitieron planificar mi vida; todo el proceso de aprendizaje tuvo que ver con la experiencia, hace unos ocho años que soy autodidacta, y a partir de conocer a Juan Zerbino uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes en 1972, un hermano de la vida iniciamos este camino y llevamos la herramienta, yo hablo en primera persona porque una cosa es dar el mensaje y otra ser el mensaje: donde uno pone la atención està la atención, y hoy hemos perdido la capacidad de estar en cuerpo mente alma y en espíritu por lo que tenemos que tener presente poder auto observarnos, en un proceso evolutivo y ver si podrías resignificar tu tiempo porque no somos inmortales”, agregó.

“Actitud es lo que genera el cambio ante lo que estás haciendo día a día, puede ser positiva o negativa, cuando arrancamos el día es una y griega que nos lleva a la excelencia o la mediocridad, al infierno o al paraíso; podes ser un optimista compulsivo como soy yo o ser un derrotista compulsivo, y en la charla hago una referencia muy significativa respecto a lo sucedido en la tragedia de los Andes, donde cito lo que pasó el equipo de rugby uruguayo, cuando algunos de sus integrantes sobrevivieron a la caída del avión en la cordillera, quienes revalorizaron poder contarlo cuando los rescataran, pero tuvieron que alimentarse alimentándose de sus propios compañeros ; hay un proceso donde necesitamos victimas para recuperar el poder y encaminar la vida, somos agentes de cambio todos los días”, reflexionó.

“En mi metro cuadrado tengo el país mejor del mundo, y bendigo a mi país, cuando voy al interior siento que tengo una deuda moral con la sociedad, el 98 por ciento de los argentinos es gente que te mira a los ojos, te da la mano, y es hora de hacernos visibles”, sostuvo.

