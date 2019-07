Baylac sobre la salida de De La Rúa: “Fue un golpe blando”

El Dr. Juan Pablo Baylac, quien fuera vocero del ex presidente Fernando De La Rúa, habló con LU 24 luego del fallecimiento del primer mandatario ocurrido en los últimos días, y explicó lo que a su criterio sucedió en los últimos días antes de la renuncia de De La Rúa, y los hechos sucedidos en diciembre de 2001.



Dijo que “luego del 30 de octubre al 21 de diciembre de 2001 fueron días complejos, difíciles, días de mucho diálogo con las distintas fuerzas políticas, con los legisladores, empresarios y sindicalistas; nosotros conocíamos que había un grupo de dirigentes políticos que estaban complotándose contra el gobierno, que creían en aquel momento que la solución en Argentina era provocar la renuncia del Presidente, asumir el poder y resolver las cuestiones, con diversas excusas por cierto, porque algunos sostenían que el Gobierno no quería romper con la convertibilidad, otros que el Presidente estaba enfermo, y otros provocar lo que se denomina en política “un golpe blando”.

“Esto sucedía mientras el Gobierno estaba denodadamente discutiendo con el mundo la situación que estábamos viviendo, preparando una salida de la convertibilidad con la ayuda de Felipe González, que fuera presidente de España que iba a acercar a Brasil, México y España para poder financiar la devaluación, y no obstante esto punteros peronistas, intendentes, el Gobernador Ruckauf, Eduardo Duhalde, hicieron el push, generaron el caos, pusieron en anarquía a la Argentina en lugar de acercarse al Gobierno para dotarlo de esa gobernabilidad que era tan necesaria en aquellos días tan difíciles”, agregó.

El rol de Raúl Alfonsín

“Creo que Raúl Alfonsín directamente no tuvo que ver con eso pero creo que no hizo lo que debería haber hecho para evitarlo; más le digo yo voté con Alfonsín en la Asamblea del 2 de enero a Duhalde Presidente, para que vea que no hablo con rencor, sino que hablo con preocupación porque ese tipo de cuestiones en Argentina nos profundizan la decadencia, no nos sacan delos problemas sino que los profundizan y así fue: Duhalde fue Presidente, Duhalde hizo una devaluación feroz del 450%, impuso un corralón y eso le quitó los ahorros a la gente, pero en el ilusorio colectivo la gente piensa que fue De La Rúa, y en verdad no lo fue, pero hasta que estuvo en el Gobierno la convertibilidad estaba vigente: un peso era un dólar”, expresó.

“Alfonsín no estaba de acuerdo con que Cavallo estuviera en el Gobierno, yo soy de los que pienso, esto es una realidad histórica, y no creo que ni a Duhalde ni a Alfonsín le hayan sumado ganas de haber sido legisladores porque sí, porque eso les daba la oportunidad de ser electos en Asamblea Legislativa, porque cuando hay una acefalía, ésta es la que elige a los Senadores y a los Gobernadores. Alfonsín concurrió a varias reuniones junto a De La Rúa, la última de ellas fue en Cáritas, ahí le tendieron militantes peronistas una trampa ya que De La Rúa fue sin custodia, y nos tiraron piedras que nos obligaron a meternos en los autos y salir para la Rosada”, sostuvo.

Los muertos

“Es bueno decir que en la Plaza de Mayo no se ordenó la represión por parte del Gobierno, sino que quien estaba a cargo del operativo era la jueza Servini de Cubría la que ordenó el desalojo de la Plaza, esto es importante porque también en el ilusorio colectivo ha quedado que De La Rúa carga con 39 muertos, pero aún no se tiene en claro quiénes fueron los autores de la muerte, sólo 5 de ellos murieron en la Plaza, y el resto en provincias gobernadas por el Peronismo, tanto en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y todavía como no hay sentencia no se conocen las causas de las muertes en la Plaza”, relató.

Fue un “golpe blando”, reiteró Baylac, quien dijo a su vez que “con De La Rúa nos comunicábamos periódicamente porque estaba escribiendo un libro de los dos años de su gobierno; yo lo quise mucho a Fernando De La Rúa, me abrió su familia, me abrió sus brazos, me dio la oportunidad de tener la experiencia de tener esos 14 m2 del poder, un tipo muy honesto, muy buena gente, con un currículum extraordinario, profesor, académico y escritor de libros de derecho”.

“Lo de Tinelli fue una trampa”

En el programa de Tinelli lo “corbatearon” lo tomaron casi del cuello, eso fue una trampa del señor Tinelli, un muchacho de Todos por la Patria le tiró de la corbata, no para jugar sino para ahorcarte, te pregunto cómo estarías”.

Creo que la historia se va a escribir algún día, será más justa la mirada de esta historia que la contemporaneidad; ya ha comenzado, Duhalde ha comenzado diciendo que haya empujado al Presidente De La Rúa, ya tenemos indicios claros de los protagonistas de estos hechos, el libro de Fernando De La Rúa es muy bueno, ahora cuando salga por editorial vamos a encontrar de boca del caballo lo que él vio y sintió, la historia siempre llega”.