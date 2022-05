Beatificación: el Papa invitó a Arturo Larrabure a una audiencia

Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, fue invitado por el Papa Francisco a una audiencia en el Vaticano tras el inicio del proceso que impulsa la beatificación de su padre. “Este es un camino largo y para nada fácil, del cual la familia participa en función de los testimonios que recibirá la comisión que se formará o se ha formado ya, aportando fotos, cartas, material bibliográfico, que es muy profundo y denso en cuanto a su volumen. Y tengo entendido que el Obispo Castrense, Santiago Olivera, ha tenido ya el visto bueno del Vaticano para iniciar el proceso, porque de lo contrario no tendría sentido”, aseguró Arturo entrevistado por LU 24.

El camino de beatificación de Argentino del Valle Larrabure irá, según indicó su propio hijo, “por el martirio de la fe, el morir por la fe. Un periodista se sorprendió por el hecho de que se trate de un militar, de alguien que empuña armas, sin embargo mi padre era un militar totalmente desarmado, preso, pero que además en sus días de cautiverio tomó una actitud de elevarse espiritualmente; de pedirnos a nosotros, su familia, que no odiemos. Hubo militares santos, como San Sebastián por ejemplo, de la época de los romanos cuando los cristianos eran perseguidos y asesinados por su fe. Y este es el caso de mi padre: sabiendo que va a morir, adopta una actitud de rezo todos los días, le pide a Dios que no lo abandone y entona el Himno Nacional”.

Ese testimonio de fe, apuntó Arturo, quedó plasmado sobre todo en la correspondencia que su padre mantenía con familiares y amigos. “Aporté a la Iglesia la carta que dice: ‘aún sucediendo lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Eso es muy claro, son pasajes bíblicos, es el camino del perdón, de amar al enemigo”, reflexionó Larrabure.

Finalmente, Arturo aseguró que espera poder viajar a ver al Papa, para cumplir con la invitación que recibió. “Lo conocí siendo sacerdote, cuando escribí el libro sobre mi padre, y me invitó a reunirme con él, ya enterado del camino que se ha iniciado, y sería fantástico poder verlo en este momento y en este rol que él desempeña. Y él es conocedor del caso de mi padre, de hecho lo comparó con otra víctima del terrorismo, con el caso de Aldo Moro en Italia”, concluyó.

