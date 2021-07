Becas de transporte: analizan la modificación propuesta por el Frente de Todos

La Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante empezó a abordar la propuesta realizada por el Frente de Todos para modificar la ordenanza del Programa Municipal de Igualdad de Oportunidades, a través de la cual se estipula el otorgamiento de las becas de transporte, para incluir a los alumnos que desean estudiar una modalidad que no hay en sus lugares de residencia.

En que la norma contempla la situación de quienes viven en las localidades y viajan hacia la ciudad cabecera, pero no contempla la situación inversa.

Tras la reunión de este lunes, el presidente de la Comisión, Luis Zorrilla (MV), manifestó que “si bien la ordenanza es para todo el distrito, esta modificación impactaría directamente en la Escuela Secundaria Agraria Nº 1 “Argentino Danés” y también en la Secundaria Agraria Nº 2 de Micaela Cascallares. Lo que hace es darle libertad a cualquier alumno a poder elegir cualquier modalidad y estudiarla en el lugar que quiera. Quedó en análisis y seguramente vamos a hacer algún tipo de propuesta”.

El edil anticipó que “particularmente tengo la postura de no estar tan de acuerdo, independientemente que creo que hay que apoyar a los chicos que pretendan capacitarse y mejorar en sus estudios pero hay cuestiones técnicas que habría que revisar”.

Por su parte, la concejala Tatiana Lescano, de Todos, explicó que la iniciativa “tiene como finalidad salvar una situación que se ha dado en los últimos meses, que es permitir que los estudiantes de Tres Arroyos puedan concurrir a las escuelas agrarias y el transporte pueda ser solventado desde la Municipalidad”.

“Sabemos que, en principio, el transporte de los estudiantes de la Agraria 1, ex Colegio Argentino Danés, está cubierto por la Provincia de Buenos Aires pero todavía tenemos sin resolver 14 familias de la Agraria 2 de Cascallares y a futuro queremos tener previstas otro tipo de situaciones que hoy no estén contempladas y por eso es que presentamos el proyecto”.

“Entendemos, por lo que han dicho los concejales en declaraciones a la prensa la semana pasada, que habría voluntad política para que esto se resuelva para la próxima sesión, descontamos que su interés es el bien de las familias de los estudiantes y si esto es así para después de vacaciones de invierno tendríamos solucionado todo el transporte de ambas escuelas”, remarcó.

Según precisó Lescano, este cambio solo incluiría a quienes asistan a escuelas “de modalidad que no haya en sus localidades. Entonces, solo podrían trasladarse si quieren estudiar en la Técnica o en la Agraria, y en la Técnica ya se está pagando el transporte y son los menos. Como siempre decimos, no es solamente estudiar, es elegir un proyecto de vida, familiar y productivo”.

Producción nativa

Por otra parte, según señalaron ambos ediles, en la Comisión se evalúa un proyecto de ordenanza sobre producción nativa, ideado por la bióloga Matilde Zúcaro, y que también presentó Todos, para establecer un marco normativo en la actividad del desarrollo de especies vegetales autóctonas. Zorrilla explicó que hay una solicitud para que se otorgue un espacio en el Vivero de Claromecó, “un esquema similar al que hace unos años se trató con los olivares”, mientras que Lezcano hizo hincapié en que el objetivo es que “a largo plazo se convierta en un proyecto sustentable”.

