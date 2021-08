Becas de transporte: Beitía solicita a los alumnos de las localidades que se acerquen a consultar en las delegaciones

24 agosto, 2021

El director de Políticas para la Juventud, Damián Beitía, se refirió a las becas de transporte, explicó el trabajo que se viene realizando desde su área, y solicitó que los alumnos de las localidades se acerquen a las delegaciones municipales para que “que pidan todo lo que necesitan”.

Asimismo, sostuvo que “nosotros estamos abiertos a lo que necesiten. Estamos en constante contacto con los delegados, nos parece de suma importancia y lo queremos sacar lo antes posible pero de la manera que corresponde”.

En diálogo con la prensa, el funcionario afirmó que “desde la Dirección de Políticas para la Juventud intentamos clarificar y trabajar lo más acorde posible a lo que la beca requiere, como cualquier otra, desde lo administrativo, con una evaluación económico-social de las familias, no solamente es pedir un papel. Hay un montón de cosas que nos parecen importantes y queremos proponer una modificación de la ordenanza. Desde la Dirección tenemos las herramientas como para poder trabajar en esas cuestiones”.

Beitía indicó que “nos comunicamos con aquellos que están en la presencialidad, ya que no todos los estudiantes están presenciando la continuidad pedagógica, y, a medida que se vayan retomando algunas cuestiones, por ejemplo las prácticas en el caso de los institutos, también acompañar”.

“Desde el Municipio vamos a apoyar, como se ha apoyado, todo lo que tenga que ver con lo educativo pero para eso es necesario ir por el camino que corresponde. Si los chicos y chicas están cursando se los va a acompañar. Hemos hablado con las familias de las estudiantes de Secundaria que son los que están cursando ya hace un tiempo, y cursaron algo en junio y julio, eso ya se está definiendo. Y si lo que vamos a acompañar es todo lo que venga de acá en adelante que tenga que ver con la presencialidad”, agregó.

Expresó que “la idea de la Dirección es que todos y todas tengan la posibilidad de poder venir a estudiar a Tres Arroyos. Nosotros estamos ahora analizando la asistencia de junio y julio de los que han pedido las becas para poder cumplimentar el valor que corresponde. Es un trabajo en concordancia con las secretarías de las instituciones, con las planillas de asistencia, con todo lo que tenga que ver al marco donde va una cuestión de beca”.

En cuanto a la cantidad a otorgar, explicó que “nosotros tomamos la normativa, la ordenanza pide algunos requisitos para que uno pueda acceder a una beca. Todos aquellos que los cumplan son las becas que tenemos para dar, los que no, nos hemos comunicado para que acerquen lo que les falta” al tiempo que aclaró que “la ordenanza contempla solamente la gestión estatal y no lo privada. También hay gente que al momento de la inscripción eso no lo sabía por eso el número pareciera más abultado de lo que es”.

