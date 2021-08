Becas de transporte: el Municipio cubrirá costos y proponen replantear la ordenanza

El director de Políticas para la Juventud, Damián Beitía, aclaró que están conversando con familias de estudiantes beneficiarios de Becas de Transporte tras planteos realizados desde la oposición porque no han sido liquidadas, y confirmó que el Municipio se hará cargo de cubrir los costos de quienes efectivamente tuvieron que desplazarse para asistir a clases.

“Recopilamos todos los datos correspondientes a inscripciones a becas, que fue hace bastante meses, pero con la cuestión de pandemia no hubo cursada presencial en algunas situaciones, de hecho no las hay todavía en Terciario, que está en víspera de que se empiece con lo práctico. El secundario sí retomó antes de las vacaciones de invierno con cortes y arranques. Entonces miramos todos los pedidos de solicitudes de becas, constatamos que correspondan con lo que señala la ordenanza, que habla bien de qué requisitos se necesitan, y con respecto a eso nos comunicamos con las familias y las instituciones educativas. En ese marco lo que hablamos con cada familia a la que corresponde el acceso a la beca, es que nosotros nos vamos a hacer cargo de la parte de junio y julio donde los chicos vinieron a las escuelas, y la parte de agosto que se está cursando ahora. En este momento son cinco chicos los que están en condiciones de recibir en septiembre la cursada de agosto: una familia de Barrow y dos de Claromecó. El resto, hay mucha gente que es de Terciario que no está cursando y hay muchas inscripciones a colegios de gestión privada que la ordenanza no lo contempla”, indicó Beitía.

En este sentido, el titular de Políticas para la Juventud advirtió que será necesario reformular la ordenanza, contemplando que “las localidades no tienen todas las mismas realidades, hay las que cuentan con transporte, otras que hay mandarles desde Tres Arroyos, hay cuestiones que tienen que ver con las sumas de dinero con las que ellos cuentan, los horarios en que los chicos cursan que no son siempre los mismos. Todo ese trabajo y análisis lo realizamos con el equipo que tenemos en Juventud pensando siempre en que nadie se quede sin venir a la escuela”.

“Las becas de transporte están orientadas hacia los que vienen a la ciudad de Tres Arroyos en lo que tenga que ver en gestión estatal, no con la privada. Eso en principio no estuvo aclarado. Ayer tuvimos una charla con una chica de Bellocq explicándole esta situación, nosotros nos regimos hacia la ordenanza y lo que hay cumplir. Las familias nos entienden y nosotros a ellas y queremos garantizar que sus hijos e hijas vengan a las escuelas y continúen con todo lo que tiene que ver con lo académico. Nosotros desde la Dirección de Políticas para la Juventud estamos pensando algunas modificaciones para esta ordenanza y las presentaremos en el Concejo Deliberante. Entendemos que somos la Dirección que tiene que llevar a cabo esto, queremos hacernos cargos de una entrevista socio-económica, entender por qué los chicos de las localidades vienen a estudiar a Tres Arroyos, sabiendo que la Secundaria tiene la misma modalidad en la localidad, son un montón de aspectos que giran alrededor de las decisiones familiares de mandar a estudiar a sus hijos a Tres Arroyos”, consideró el funcionario.

No obstante, aseguró que se busca que los chicos estudien en Bellocq, en Claromecó, en Tres Arroyos, y que no se corte la continuidad más de lo que ya ha ocurrido por la pandemia. “Estamos hablando con las familias, intentamos contextualizar cada situación ya que no es solamente presentar una planilla para acceder a la beca y nada más, como fue al principio”, advirtió.

Finalmente, indicó que quienes quieran interiorizarse sobre el tema pueden acercarse a Brandsen 181.

