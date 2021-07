Becas de transporte: Juntos por el Cambio propone un análisis socioeconómico

El bloque de Juntos por el Cambio analiza la pertinencia de realizar un estudio socioeconómico de los solicitantes de las becas de transporte del programa Igualdad de Oportunidades, que hasta ahora apoya económicamente a los estudiantes de las localidades que quieren cursar en la ciudad cabecera, y sobre el cual se plantearon posibles modificaciones a raíz de la situación suscitada con los alumnos de las Escuelas Agrarias de Cascallares.

“El tema está en la Comisión de Hacienda, con una modificación que presentó el Frente de Todos y que apunta a que se pueda becar a los alumnos de la ciudad que quieran estudiar en alguna modalidad presente en las localidades, como se dio en esta situación coyuntural planteada por los estudiantes de Cascallares. Pero lo que nosotros entendemos es que esto, que se dio en el marco de la situación económica vinculada a la pandemia, está de alguna manera solucionada por la Provincia. Entonces tenemos que pensar en la beca más allá de la coyuntura, porque una ordenanza queda y es atemporal. Es por eso que estamos proponiendo la posibilidad de que, al igual que se hace con las becas de estudios, se realice un análisis socioeconómico de los solicitantes y en función de eso se otorgue”, puntualizó la concejala Soledad Cadenas.

Emergencia económica: “Tal vez ya no la necesitan”

En otro orden de cosas, advirtió que hasta el momento no hay indicios de que prospere el tratamiento de la Emergencia Sanitaria y Económica propuesta por el vecinalismo y rechazada por la oposición. “Nosotros hicimos algunos planteos al proyecto original pero no tenemos muestra de que se quiera seguir avanzando, porque está frenado en la Comisión de Hacienda. Tal vez ya no la necesiten, no sabemos qué criterio manejan”, argumentó Cadenas.

