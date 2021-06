Becas de transporte: preocupación por la situación de alumnos del ex Colegio Argentino Danés

Se reunió hoy la Comisión de Becas para continuar evaluando las solicitudes vinculadas al transporte para estudiantes del distrito. Hay preocupación por la situación de los alumnos del ex Colegio Argentino Danés y desde la oposición piden una pronta solución.

Al término del encuentro, el director municipal de Políticas para la Juventud, Damián Beitía, dijo a LU 24 que “con la virtualidad se vinieron trabajando algunas cosas y ahora con la presencialidad se deben retomar otras, siempre pensando en que esto sea lo más justo para todos los alumnos y que la realidad del partido se adecue al tipo de beca que hay que tratar”.

El funcionario agregó que “el área de Políticas de la Juventud viene a cumplir un papel fundamental ya que las chicas que trabajan en el lugar conocen la mayoría de los casos, se necesita un análisis previo para que la beca sea otorgada de forma correcta, todo el trabajo administrativo y papelerío pasa por la Dirección”.

Por su parte, la concejal vecinalista Victoria Larriestra informó que el lunes habrá una nueva reunión para “determinar el listado definitivo de los adjudicados, mientras que el martes nos reuniríamos con directivos del ex Colegio Danés y la Agraria 2 de Cascallares para tratar algunos puntos de la ordenanza”.

Groenenberg y Elisiri: “necesitamos resolver esta situación”

Desde Juntos por el Cambio, el edil Enrique Groenenberg dijo que el establecimiento “tiene una Cooperadora que trabaja para que los alumnos puedan llegar a la escuela y debido a la pandemia no ha podido recaudar el dinero que habitualmente reúne. Fue un tema de alta discusión por lo tanto quedamos que el martes que viene nos vamos a reunir nuevamente con los representantes de las cooperadoras y poder trabajar para llegar a un entendimiento y lograr que esos chicos no queden fuera de la presencialidad. Durante 2020 no hizo falta pero hoy estamos preocupados y necesitamos resolver esta situación”.

Asimismo, la concejal Carolina Elisiri indicó que “la matrícula es de 89 alumnos y solicitan la beca 69. Se está pidiendo que se otorgue de una manera excepcional para que los chicos tengan ese recurso”.

Reiteró que “hasta este momento la cooperadora venía afrontando esos gastos, teniendo en cuenta que ellos venden los productos que elaboran y con esa recaudación cubrían los gastos”. Asimismo explicó que algunos padres abonan el transporte y en ese sentido Elisiri consideró que “es lo correcto porque si no tienen necesidad de gestionar una beca es lo que corresponde pagar el traslado de sus hijos”.

Respecto a los planteos hechos sobre que el monto asignado a las becas es exiguo, Groenenberg dijo que “en educación no hay que hablar mucho de importes porque si se analiza por ese lado habría que cerrar un montón de escuelas y nosotros no estamos a favor de eso. Es un tema que habría que sacarlo un poco del contexto y tratar de lograr que la Escuela Agraria 1 siga funcionando por la modalidad que tiene, que en la ciudad cabecera no está presente. Debemos preservar que siga funcionando y tratar de darle todas las herramientas para que los alumnos estén lo mejor posible”, afirmó.

Garrido: “exhortamos a que de manera urgente ponga en marcha las becas de transporte”

El secretario del Concejo Deliberante, Martín Garrido, manifestó la “preocupación de nuestro espacio (Todos) porque estamos a mitad de año y las becas de transporte todavía no se han ejecutado y tampoco el año pasado”.

“Si bien ahora hubo una reunión y la semana que viene habrá otra, cuando quiéramos acordar y todo el proceso se ponga en marcha ya vamos a estar con el fin del primer cuatrimestre. Tenemos muchísimo tiempo y no se ha utilizado”, agregó.

“Lo que más nos preocupa a nosotros son las 90 familias del ex Argentino Danés que están atravesando alguna situación complicada en cuanto al transporte porque el resto es mucho menor: dos chicos de Claromecó, un par de Reta y algunos de San Francisco de Bellocq. El terciario este año se está cursando de manera virtual por lo tanto la beca de transporte no entraría y lo que es urgente resolver es lo que se da con las dos escuelas agrarias de Cascallares”, remarcó.

“Nosotros estuvimos en contacto con familiares de chicos que asisten al ex Argentino Danés y si bien desde el oficialismo se está hablando de unos montos que son abultados, la realidad es que si se comenzara hoy hasta fin de año aproximadamente serían 3 millones de pesos para resolver la situación de 90 familias de acá a fin de año, no nos parece que sea una suma abultada, teniendo en cuenta que para eso es el Fondo de Financiamiento Educativo. Recordemos que se construyó una cancha de hockey de aproximadamente 17 millones de pesos que se empezó en pandemia, o sea que no era necesaria, se terminó y todavía no se ha utilizado. Entonces, si el Ejecutivo tiene la prioridad de una obra en lugar de resolver la situación escolar de 90 familias para nosotros es realmente preocupante y en ese sentido es que queremos avanzar”, sentenció.

Finalmente, manifestó que “hoy estuvo la concejala Graciela Callegari que planteó esta situación y esperamos que de manera urgente se resuelva. Nos preocupa sobremanera porque cuando estos mecanismos se pongan en marcha ya vamos a estar en vacaciones de invierno y después hay que arrancar de cero nuevamente. En ese sentido, exhortamos a que de manera urgente el Ejecutivo ponga en marcha las becas de transporte y solucione la problemática. En total son unas 117 familias, 90 del ex Colegio Argentino Danés”, concluyó.

