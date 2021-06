Becas de transporte: se giraron 31 a Contaduría para liquidar y mañana habrá otra reunión por las escuelas agrarias

Tras una nueva reunión de la Comisión de Becas, se giraron hoy 31 solicitudes ya aprobadas a Contaduría municipal para que se efectivice su liquidación. Así lo indicó el concejal Enrique Groenenberg (Juntos por el Cambio), mientras que su compañera de bancada, Carolina Elisiri, anticipó que mañana se analizaran otras 68 a 69 solicitudes, que serán abordadas con directivos de instituciones y representantes de cooperadoras.

Andrea Montenegro (Todos) explicó que las becas se solicitan en el marco del programa Igualdad de Oportunidades, que implica sostener el transporte de estudiantes desde las localidades a la ciudad o desde la ciudad a las escuelas especializadas de las localidades, como las agrarias. “El estudio es para nosotros una inversión y un derecho, y estas becas son un apoyo para que ese derecho se garantice. Por eso tenemos que pensar por qué se dilata tanto el tiempo para asignar estos beneficios. Hay que ponerse en el lugar de las familias que no tienen el recurso, en este momento de crisis económica, y pensar en el sentido de la beca, que es favorecer que los jóvenes se capaciten”, apuntó.

En tanto, para el encuentro programado para mañana, queda pendiente la situación de los alumnos del ex Colegio Argentino Danés y la Agraria de Cascallares, “porque las becas solicitadas son mucho mayores que las que habitualmente se tratan acá –indicó Montenegro-. Los montos de las becas no son menores, pero el Municipio recibe 145 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo, de manera que fondos para garantizar este derecho de transportarse para educación hay”, sostuvo Montenegro.

Groenenberg, por su parte, destacó que las becas son fundamentales “para que los chicos puedan mantenerse en la presencialidad en las escuelas, formándose para el futuro”.

