Becas de Transporte: Todos propone modificar la ordenanza

30 junio, 2021 Leido: 18

Tras la controversia generada por la situación de los alumnos de las escuelas agrarias de Micaela Cascallares, desde el Frente de Todos propusieron hoy modificar la ordenanza de Igualdad de Oportunidades, que fija el otorgamiento de becas de transporte.

El secretario del Concejo Deliberante, Martín Garrido, dijo que “seguimos trabajando nosotros con las 90 familias del ex Colegio Argentino Danés más los chicos que van a la Agraria Nº 2 de Cascallares. En ese sentido no nos quedamos conformes con la respuesta que brindó el Departamento Ejecutivo y acabamos de hacer una nueva propuesta: la modificación de la ordenanza”.

“El oficialismo argumentó que no se podía estar pagando las becas para las 90 familias porque no cuadraban en la ordenanza por lo tanto hemos presentado una modificación para que si puedan estar incorporados todos estos chicos, no solamente para resolver la situación de este año sino también a futuro”, agregó.

Garrido indicó que “si ese era el argumento, a partir de que se empiece a tratar esa ordenanza, seguramente en la Comisión de Hacienda del próximo lunes, no habría problemas para solucionarlo. Hemos modificado el artículo que decía que cubría la beca de los chicos que venían a estudiar desde las localidades a la ciudad cabecera, incorporando también a todos aquellos que viviendo en la ciudad cabecera y asistiendo a una escuela cuya modalidad no esté en la localidad, puedan estar cubiertos”.

“La solución está en las manos del Intendente y su voluntad política”

Por su parte, la concejala Tatiana Lescano expresó que “nosotros creemos que la solución de este problema es de voluntades políticas. El intendente tiene en la mano la plata de la provincia de Buenos Aires, 10 o 12 millones de pesos por mes, y la debe dedicar a las escuelas y los estudiantes”.

“Al mes de junio tiene más de 60 millones de pesos disponibles de la provincia de Buenos Aires y entonces creemos que la solución para las 90 familias de las escuelas agrarias de gestión estatal del distrito está en manos del Intendente y de su voluntad política de poder acercar una solución”, remarcó.

Lescano hizo hincapié en que “en la reunión de ayer se dijo que hay una voluntad política de los actores de los distintos bloques para acercar una solución por lo tanto debería ser de tratamiento rápido porque el dinero está, entendemos que hay una necesidad, y que en principio sería una solución transitoria si la provincia de Buenos Aires termina de entregar el subsidio, sino será una a largo plazo”.

“En principio, estamos hablando de no más de 500 mil pesos por mes por los próximos cuatro o cinco meses”, concluyó.

Volver