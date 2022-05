Becas estudiantiles: se comenzaron a pagar pero hay tarjetas por retirar

19 mayo, 2022 Leido: 187

Se comenzaron a pagar las becas municipales destinadas a estudiantes del nivel superior, tras el otorgamiento de unas 200 en total, y ante la existencia de reclamos por parte de quienes no están percibiendo el beneficio, concejales aclararon en principio que el pago se hará en dos tandas, y además hay muchas tarjetas para el cobro sin retirar en la Secretaría del Legislativo, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal. Los pagos oscilan en los 11.000 pesos para quienes estudian fuera de la ciudad, y 4000 para quienes estudian en Tres Arroyos.

“Algunos chicos están cobrando, y otros quedaron para una segunda tanda porque decidimos en la Comisión que asistentes sociales visitaran los domicilios, más por ayuda que por control, y luego nos enviaron un informe de cada uno y se sumaron al listado, por eso hay dos tandas, y algunos todavía están en los trámites previos al cobro. Además hay muchas tarjetas de débito sin retirar en la Secretaría, por lo que es importante que quienes no las tienen pasen a realizar ese trámite para luego cobrar la beca con su tarjeta durante todo el año”, explicó la concejala Paola Salerno (Todos).

Enrique Groenenberg (Juntos), por su parte, aseguró que fue un trabajo arduo el que se desplegó para analizar todas las solicitudes, “pero siempre con la idea de facilitar que los estudiantes puedan comenzar y finalizar sus estudios, se trata de no obstruir la posibilidad de acceder a la beca a nadie. A veces el trabajo se prolonga porque falta documentación y porque hay casos que requieren un análisis más exhaustivo. Y también casos de chicos que no tienen contacto con sus padres, a pesar de que existe una ley que dice que los padres tienen que hacerse responsables de sus hijos, y por eso insistimos en este tema, para no tener que entrar nosotros en funciones que no nos competen”.

“Tenemos que recordarle a la gente que la solicitud de becas se hace en diciembre o enero, y para hacerlo no se necesita constancia de alumno regular, sólo con la constancia académica de las materias que se cursaron durante el año es suficiente. Hay gente que se demora en la solicitud porque cree que la institución educativa tiene que entregarle alguna documentación. Y los que vienen cobrando becas y las siguen necesitando tienen que volver a hacer el trámite, no es que la beca se les da una vez y los acompaña durante toda la carrera. Hay que hacer un seguimiento de la trayectoria académica de ese alumno en el año anterior. Y lo más importante es que se consulte ante cualquier duda y se entregue la documentación de la forma más prolija posible, porque de lo contrario se demora el cobro”, completó Salerno.

Finalmente, indicaron que están en trámite las becas de transporte, unas 50 solicitadas que se estarían pagando en breve.

