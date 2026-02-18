Becas Municipales: Asesoramiento a postulantes en el CAPS de Olimpo

18 febrero, 2026 0

El Punto Digital de la Dirección de Deportes y Políticas para la Juventud de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que este jueves brindará asesoramiento para becas municipales en el CAPS de Barrio Olimpo, de 08:00 a 12:00.

De este modo, culmina el recorrido por los barrios y da lugar a las localidades, con el siguiente cronograma:

Jueves 19:

En las delegaciones municipales

Cascallares – 08:30 a 09:30

Copetonas – 10:30 a 11:30.

Reta – 12:00 a 13:00

Viernes 20:

Claromecó – 08:30 a 10:30 en el Espacio QEA.

Bellocq – 11:00 a 12:00 en la delegación municipal.

Orense – 12:30 a 14:00 en la delegación municipal.

Se deja constancia nuevamente que la decisión de la aprobación de las becas depende de la Comisión respectiva del Honorable Concejo Deliberante.

Volver