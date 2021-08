Beitía y Furlan, del MV, “con las mejores expectativas para seguir potenciando a Tres Arroyos”

23 agosto, 2021 Leido: 33

Luisina Beitía y Solange Furlan, precandidatas a concejal en sexto lugar y a consejera escolar suplente, respectivamente, por el Movimiento Vecinal, visitaron LU 24 y contaron sobre cómo decidieron participar en la política partidaria y comentaron las propuestas que tienen.

Furlan expresó que “es una experiencia nueva para mí. Soy docente, trabajo en CATDI y en el EDIA, que pertenecen a Psicología y a Especial dentro del sistema educativo. Fue una invitación del bloque de consejeros escolares del Movimiento Vecinal y me gustó como desafío y aprendizaje, fue un halago que me hayan invitado”.

Indicó que “en este último tiempo pude ver que se hicieron obras muy importantes para las escuelas del distrito, los SUM, tan necesarios en las instituciones, la reconstrucción de la Escuela 5 y la Secundaria 4, y que se vaya a terminar la Secundaria 9. La idea mía es sumarme en esta gestión de obras, seguir acompañando todo el trabajo que ya se viene haciendo desde el Consejo Escolar y desde mi lugar poner el foco en hacer aún más accesibles las instituciones educativas”. Asimismo, consideró “fundamental transitar las escuelas y hablar con los directivos”.

En tanto, Beitía manifestó: “es mi primera experiencia participando a través del Movimiento Vecinal, que es el partido al que siempre fui afín y me sentí identificada. Llegó esta propuesta que me tomó muy de sorpresa porque no me la esperaba, si bien yo he estado participando en algunas actividades en las elecciones de 2019, una propuesta tan concreta moviliza mucho y más que nada porque ejerzo mi actividad privada. Una estaba muy cómoda en sus días, en su trabajo y toma este nuevo rol con responsabilidad”.

La abogada se mostró “con las mejores expectativas para seguir potenciando a Tres Arroyos en todas sus áreas, y en la parte legislativa tratar de que todos nuestros derechos estén bien contemplados y amparados por lo que se disponga en el Concejo Deliberante. Tratar de conciliar y llegar a acuerdos que nos favorezcan a todos. En lo personal y en mi profesión siempre trato de agotar todas las instancias antes de llegar al choque o a un enfrentamiento sin sentido. Todos somos tresarroyenses y queremos lo mejor para nuestra ciudad y el distrito”.

Finalmente, destacaron que “nos sentimos muy acompañadas. El partido está conformado por un grupo de personas muy diverso, de diferentes sectores, y cada uno puede decir sus ideales, respetarse, eso es la base de todo. El diálogo que hemos tenido nos ha servido para fortalecernos”. “Tuvimos muchas recorridas en las que hablamos con los vecinos, escuchamos que cuestiones los preocupan y también mostrar que hay muchas propuestas con proyección a futuro como lo son el Polo Educativo y la ampliación del Parque Industrial, obras muy importantes que hacen el crecimiento de Tres Arroyos, que a veces se naturalizan y son fundamentales. Cada uno de los que integramos la lista estamos muy involucrados y nos complementamos muy bien”.

