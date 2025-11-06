Belén Altamirano y “Retratos Líricos: una noche de ópera” en el Museo Mulazzi

6 noviembre, 2025

Este domingo, el Museo Mulazzi será sede de “Retratos Líricos: una noche de ópera”, un concierto que propone un viaje sensorial por las grandes emociones humanas a través de arias, dúos, coros y piezas sinfónicas del repertorio operístico. Para saber más, Belén Altamirano visitó los estudios de LU24 donde dio a conocer más detalles del evento.

El espectáculo, dirigido por Belén Altamirano, reúne a la Orquesta Independiente y al Coro Amigos de la Lírica, que presentarán obras de compositores emblemáticos. La propuesta está hilada por una relatora, cuyos textos —escritos por Diana Arias— permiten contextualizar cada fragmento y guiar al público en una experiencia artística integral.

Altamirano destacó que el objetivo es acercar la música clásica a toda la comunidad, incluso a quienes no están familiarizados con la ópera: “No hace falta ser un experto para disfrutar. Sólo sentarse, escuchar y dejarse llevar. El relato ayuda a entender, a prestar atención y a vivir la música de otra manera.”

La directora también celebró el crecimiento del coro y la orquesta, conformados en su mayoría por personas que no se dedican profesionalmente a la música, pero que asumen cada desafío con entusiasmo: “Cada año podemos abordar obras más complejas. Es un disfrute para todos.”

Datos del evento

Lugar: Museo Mulazzi

Fecha y hora: Domingo 9 de noviembre, 19:30 horas

Entradas: $10.000 — Capacidad limitada

Los chicos no pagan

Se recomienda adquirir entradas de forma anticipada a través del Instagram: @espacio.artistico.indep o contactando a integrantes del coro y la orquesta.

Una invitación a redescubrir la fuerza expresiva de la ópera en una noche pensada para disfrutar en familia y reencontrarse con el arte compartido.

