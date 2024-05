Belén Borsch se capacita con Iwao Komiyama

27 mayo, 2024

La tresarroyense Belén Borsch concurre a un seminario dictado por el reconocido chef japonés Iwao Komiyama, pionero del sushi, cocina nikkei y cocina japonesa en la Argentina.

La propietaria de MB Sushi Tres Arroyos contó a LU 24 que “es el primero que hago con él porque encontrar lugar para asistir a una clase es bastante complicado, siempre están colapsadas”.

“Sumé variantes, aprendí mucho sobre los tipos de arroz, historia y nuevas técnicas de armado”, destacó sobre la capacitación que se lleva a cabo en la sede Palermo del Instituto IGA.

“En Tres Arroyos se consume mucho sushi. Yo arranqué en 2016 porque a mí me gustaba y acá no conocía a nadie que lo hiciera, regalé para un cumpleaños y así empezó, de boca en boca. Después me fui perfeccionando”, expresó.

Explicó que “compro las cosas en un mayorista de Buenos Aires para obtener mejor precio ya que es un momento inestable. El kilo de salmón está cerca de los 30 mil pesos”, indicó. En ese sentido, informó que una porción de 12 piezas ronda los 10 mil pesos.

Asimismo, sobre los ingredientes, dijo que “a veces hay producción nacional, pero no tienen la misma calidad de los que vienen de afuera”.

Finalmente, comentó que “Iwao conocé Claromecó, tiene amigos acá, pude charlar y me nombró el Caracolero, me contó que en su infancia vino a la “Corvina Negra”, es muy amable y sencillo”.

