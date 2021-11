Belén Gilabert fue agasajada por ser la primera camionera en ingresar a Maltería Quilmes (video)

1 noviembre, 2021 Leido: 1311

Una joven camionera tandilense fue sorprendida gratamente al ingresar a Maltería Quilmes, no sólo por la atención recibida, sino por el reconocimiento a su trabajo al ser la primera mujer que ingresó a la planta realizando la actividad de conducir un camión.

Daiana Belén Gilabert, hace aproximadamente 9 años que es camionera, y era la primera vez que cargaba en Maltería “para mí iba a ser toda una novedad porque era la primera vez que cargaba en Maltería, y por lo general estamos acostumbrados a andar en lugares feos, donde faltan comodidades hasta para los hombres, lamentablemente no existen lugares con instalaciones para mujeres, en los puertos no hay servicios para mujeres. Pero, cuando llegué a Maltería me quedé sorprendida de las instalaciones sanitarias tanto para hombres como para mujeres, del comedor con fogón, que de hecho cocinamos con otros compañeros que habíamos ido, todo muy limpio y organizado”.

Belén hizo un video que publicó en sus redes donde cuenta la experiencia vi vida y suma a otras empresas a realizar lo mismo, “en realidad tengo un grupo de camioneras argentinas que se llama “Camioneras sin límites”, y quise contar mi experiencia, allí estamos las que actualmente manejamos , otras que ya no manejan y otras que por algún motivo aún no pudieron subirse a un camión, ahí les conté mi experiencia al llegar a Tres Arroyos, mi asombro por las instalaciones, mi asombro por cómo me recibieron y me trataron y me hicieron sentir. Ellos se mostraron también orgullosos de recibir a la primera camionera mujer; se acercó el encargado y las chicas que trabajan en el lugar. Me encantó que se pusieran al tanto de todo, me preguntaron por mi vida y mi familia, me consultaron para que sugiera mejoras en las instalaciones, realmente me seguí sorprendiendo por tanto, y yo aproveché también para felicitarlos por todo lo que hicieron para que estemos cómodos y su trabajo en la inclusión de género que todavía no se ve en todas partes”

La camionera dijo tener una historia familiar signada por algunas cuestiones dolorosas, contó que de chica ayudaba a su padre en el campo y por parte de la familia de su mamá había muchas personas transportistas, “me entregaron obsequios, pero lo más importante es lo que nos ofrecen a todos los transportistas que llegamos, para que podamos estar cómodos y atendidos, muchas gracias a todos”, dijo Daiana Belén Gilabert.

