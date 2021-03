Belén Iardino competirá en la Maratón Internacional “A Pampa Traviesa”

27 marzo, 2021

La atleta tresarroyense Belén Iardino, competirá el 18 de abril en la Maratón Internacional “A Pampa Traviesa” a realizarse en Santa Rosa. “Será la primera vez en un campeonato argentino de 42 Km, y representando a la provincia de Buenos Aires en algo tan grande”, dijo a LU24.



En cuanto a los preparativos contó que tuvo “algunas piedras en el camino, pero soy muy positiva y me tomé el tiempo necesario para poder recuperarme. Me atiende Diego Valenzuela que la verdad que es una persona muy especial y me atiende sin cobrarme nada y así que acá estamos de vuelta”.

Iardino además manifestó que en algunas carreras se ha quedado sin poder participar por lo económico, “se me hace difícil poder trasladarme, la alimentación, las zapatillas, y llega el momento de la carrera y tenés que tener, por decir una suma de dinero, 5.000 o 6.000 pesos de ida y vuelta y a veces no lo tenés en la mano”.

Para participar de esta competencia está vendiendo un bono a través de las redes sociales, “hay premios de todas chicas emprendedoras, el bono sale 100 pesos. Con esto si Dios quiere voy a llegar”, expresó y agregó que “me tuve que comprar zapatillas solo para entrenar y me salieron casi 17.000 pesos y las zapatillas con las que voy a correr maratón no son las adecuadas porque me salen a partir de 20.000 pesos, pero ya he corrido con esas zapatillas y las voy a usar de vuelta”.

“Sería muy importante poder tener sponsors para poder entrenar tranquila, poder levantarme todas las mañanas y saber que tengo todo lo que necesito para entrenar, para alimentarme, para tomar. No tener que levantarme y estar preocupada de acá a dos meses tengo que juntar un monto de dinero para poder estar presente en una carrera”, indicó, aunque comentó que tiene algunos sponsor en la bandera pero la mayoría es por canje y después no tiene el efectivo para ir.

