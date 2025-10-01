Belén Iardino, Lucas Machado, Eliana Diez y Juan María Murua ganaron en Oriente

Atletas tresarroyenses compitieron en la localidad de Oriente donde la copetonense Eliana Diez ganó en Promocional sobre 4200 metros damas y Juan María Murua gano en caballeros también sobre 4200 metros.

En la categoría damas sobre 8300 metros Belén Iardino se llevó la victoria y el bahiense Lucas Machado fue el ganador en caballeros también en 8300 metros.

La competencia atlética tuvo un gran numero de inscriptos y fue en beneficio del taller protegido Sembrando Amor.

